أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مكة والباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تعرُّض مكة المكرمة والباحة، لاستمرار الأمطار الرعدية، حتى مساء اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة في تنبيهين، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: إنَّ منطقة مكة المكرمة (أضم، الطائف، ميسان)، ومنطقة الباحة (العقيق، القرى، المخواة، الباحة، الحجرة، المندق، بلجرشي، بني حسن، قلوة، غامد الزناد)، تشهدان أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية التي تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة التاسعة والنصف مساء.

وكانت «هيئة الأرصاد»، توقعت تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة بدءًا من يوم الأحد القادم وحتى الثلاثاء، مشيرةً إلى ازدياد كمية الأمطار الرعدية الغزيرة والتي تؤدّي إلى جريان السيول.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنَّ الأمطار الغزيرة ستؤدّي إلى جريان السيول، وتصحبها تيارات هابطة نشطة السرعة على مرتفعات منطقتي «جازان، وعسير»، بينما تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، مشيرة إلى تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة المتوقعة.

كما نبَّهت الهيئة إلى أنّ منطقة تبوك (البدع– تبوك– حقل) تشهد رياحًا سطحية نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، وحتى الساعة الرابعة صباح غدٍ السبت.