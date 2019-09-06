إسكان القصيم يبحث احتياج محافظتي الرس وعيون الجواء

التقى مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم المهندس مرزوق بن علي الحربي، محافظ الرس حسين العساف ومحافظ عيون الجواء محمد العساف؛ لاستعراض مبادرات وبرامج وزارة الإسكان ومناقشة متطلبات المحافظتين من الإسكان.

كما استعرض اللقاء مشاريع الإسكان من مخططات تطويرية ومبانٍ جاهزة.

وفي نهاية اللقاء تجول الجميع ميدانيًّا في المشاريع الجاري العمل فيها بالمحافظتين، فيما اطمئن الحربي على سير العمل، موجِّهًا بمواصلة العمل لإنجاز المشاريع بالوقت المحدد.

وأشار الحربي إلى أن اللقاءات والجولات ستتواصل وستشمل جميع محافظات منطقة القصيم؛ لدراسة احتياجها من مشاريع ومنتجات وزارة الإسكان مقدرًا للأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم دعمه وتوجيهاته لتيسير سبل حصول المستفيدين على سكن يليق بهم.