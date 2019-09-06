أكدت المديرية العامة للجوازات، أن رسوم تجديد جواز السفر تصل إلى 300 ريال، في حال التجديد لخمس سنوات و600 ريال في حال التجديد لعشر سنوات.
وتلقت المديرية استفسارًا من أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه: «تقدمت بطلب تجديد جواز سفر ابنتي ووردتني رسالة بأنّه سيتم استلام الجواز خلال ثلاثة أيام عمل ولكنني أرغب بتعديل مدة الجواز لتكون ١٠ سنوات بدل ٥ سنوات».
وأوضحت «الجوزات»، قيمة الرسوم المقررة للمدتين، مشيرة إلى أنّ العشر سنوات تكون لمن أتمّ 20 عامًا.
كما أشارت المديرية خلال سلسلة ردود على استفسارات متابعيها، أنه في حالة تحديث صورة صاحب جواز السفر عبر وكالة الأحوال المدنية واستمرار الصورة القديمة بالجواز، يتم مراجعة إدارة الأحوال المدنية بهذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توضح الرسوم المقررة على تجديد جواز السفر لـ5 و10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.