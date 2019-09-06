«الجوازات» توضح الرسوم المقررة على تجديد جواز السفر لـ5 و10 سنوات

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن رسوم تجديد جواز السفر تصل إلى 300 ريال، في حال التجديد لخمس سنوات و600 ريال في حال التجديد لعشر سنوات.

وتلقت المديرية استفسارًا من أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه: «تقدمت بطلب تجديد جواز سفر ابنتي ووردتني رسالة بأنّه سيتم استلام الجواز خلال ثلاثة أيام عمل ولكنني أرغب بتعديل مدة الجواز لتكون ١٠ سنوات بدل ٥ سنوات».

وأوضحت «الجوزات»، قيمة الرسوم المقررة للمدتين، مشيرة إلى أنّ العشر سنوات تكون لمن أتمّ 20 عامًا.

كما أشارت المديرية خلال سلسلة ردود على استفسارات متابعيها، أنه في حالة تحديث صورة صاحب جواز السفر عبر وكالة الأحوال المدنية واستمرار الصورة القديمة بالجواز، يتم مراجعة إدارة الأحوال المدنية بهذا الشأن.