البنوك السعودية: 4 مخاطر تهدِّد المتعاملين مع جهات تمويل غير مرخصة

جدَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية التحذير من التعامل مع الأفراد أو جهات التمويل غير المرخصة من الجهات الرسمية.

وأضافت لجنة التوعية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّ التعامل مع أفراد أو جهات تمويل غير مرخصة، يؤدّي إلى ارتكاب مخالفة صريحة لنظام مراقبة شركات التمويل، والوقوع في الاستغلال والمبالغة في الأسعار والضمانات التي تطلبها تلك الجهات، بالإضافة إلى مساهمة المتعاملين معها في عمليات غسل الأموال، وتعرُّضهم للنصب والاحتيال.

وكانت اللجنة أشارت إلى أهمية إجراءات الحماية الشيكات والتعاملات البنكية والشراء عبر الإنترنت، والتي تتضمن استخدام قلم الحبر الدائم عند كتابة الشيك، وعدم ترك أي مساحة فارغة خلاله؛ لأنها ستكون فرصة جيدة للمحتالين لاستغلالها.

ولحماية بطاقة الصراف الآلي، أكّدت لجنة التوعية المصرفية، ضرورة الحذر عند استخدامها، واستخدام اليد لتغطية شاشة جهاز الصراف ولوحة المفاتيح، مع التوقف عن إي إجراء في حالة الشك بوجود جهاز غير عادي متصل بجهاز الصراف الآلي، وإبلاغ البنك فورًا عند ملاحظة أمر غير معتاد، وسرعة الإبلاغ عن البطاقة المفقودة والانتظار حتى سحب الإيصال بدلًا من إلقائه في سلة المهملات؛ لمنع وصول المحتالين إلى البيانات.

ولحماية التعاملات البنكية عبر الإنترنت، أوصت لجنة التوعية المصرفية، باختيار كلمات مرور قوية في التعاملات المالية، بحيث تتضمن أحرفًا كبيرة وصغيرة ورموزًا وأرقامًا، مع الابتعاد عن الأسماء والكلمات الشائعة وتواريخ الميلاد وأرقام بطاقة الهوية، ويفضّل تغيير كلمة المرور أكثر من مرة خلال العام، واستخدام برامج إدارة كلمات المرور لجميع الحسابات، والاحتفاظ بها مع رقم التعريف الشخصي دون مشاركتها مع أحد.