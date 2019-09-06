الخارجية ترحِّب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

رحَّب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان، التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك. وبارك المصدر للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكّد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه. وأعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك الخميس، تشكيل أول حكومة منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل. Advertisements وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تمّ توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والأطراف المدنية وجماعات المعارضة. وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيرًا، وقال: إنَّه سيعين اثنين آخرين في وقتٍ لاحق. وقال حمدوك في مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية الخرطوم مساء الخميس: «الحكومة ستبدأ العمل فورًا بشكل جماعي متناغم... نبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخنا لسودان خير ديمقراطي يسع الجميع (..) نسعى لقيام مشروع وطني وإعادة هيكلة الدولة السودانية».

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