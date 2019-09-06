إغاثي الملك سلمان يسلّم مساعدات للمستشفيات والمراكز الصحية بالخرطوم

وزَّع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات طبية للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم لتغطية حاجة المتضررين من السيول والأمطار.

جاء ذلك بحضور، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ومسؤولي منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الشريك المحلي للمركز.

وقال السفير علي بن حسن جعفر، «إن المساعدات الإغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي لرفع المعاناة عن المتضررين من السيول والفيضانات، وهي امتداد لما تقوم به المملكة من دعم للسودان بالمجالات كافة، وفي مقدمتها الاحتياجات الإنسانية».

وأوضح نائب مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ناصر السبيعي أن المساعدات الطبية وصلت ضمن الجسر الجوي لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات وتشمل خمسة أطنان وتوزع على أكثر من خمسة مستشفيات وتسعة مراكز صحية في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات وتأتي لدعم المستشفيات والمراكز الصحية للقيام بدورها.

وأبدى المدير العام لوزارة الصحة السودانية بولاية الخرطوم الدكتور بابكر محمد علي، سعادته بهذا الدعم وتقدم بشكره للمملكة على هذه المساعدات للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات أتت بالوقت المناسب.