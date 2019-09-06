إلزام الممارس الصحي باحترام حقوق المرضى وذويهم

أبرز التعديلات
- إلزام الممارس الصحي بأن يقدم نفسه للمريض ويعرض باسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به والخطة العلاجية عند مباشرة الحالة.
- إلزام الممارسين الصحيين، بالتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكومين المعتمد لدى وزارة الصحة.
قبل التعديل
"احترام حقوق المرضى، وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك".
بعد التعديل
"احترام حقوق المرضى و"ذويهم"، وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك".
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