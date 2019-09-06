إقرار التعاون مع الصين في نظام بيدو للملاحة الفضائية

أقر مجلس الوزراء، مؤخرا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام العسكري لنظام "بيدو" للملاحة الفضائية بين وزارة الدفاع في المملكة وهيئة تطوير المعدات في جمهورية الصين الشعبية. وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67483 وتاريخ 26-11-1440، المشتملة على برقية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رقم 1-1-21525 وتاريخ 30-8-1440، في شأن مشروع مذكرة التفاهم. ووفقا للمتحدث باسم "بيدو"، ران تشنج تشي، فإن النظام الصيني للملاحة بالأقمار الصناعية (بي دي إس) دخل رسميا إلى العصر العالمي، حيث توسع من كونه نظاما إقليميا ليصبح نظام ملاحة عالميا". وأضاف تشي، أن دقة نظام بيدو في تحديد المواقع بلغت 10 أمتار على مستوى العالم، وخمسة أمتار في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، وتبلغ دقة سرعته 2ر0 متر في الثانية، في حين تبلغ دقة توقيته 20 نانوثانية. وتابع تشي أنه بنهاية هذا العام، يوجد 33 قمرا صناعيا لدى نظام (بي دي إس) تعمل في المدار، بما في ذلك 15 قمرا صناعيا تابعا لنظام (بي دي إس-2) و18 قمرا لنظام (بي دي إس-3). وأشار تشي إلى أن الصين تخطط لإطلاق 11 قمرا صناعيا من طراز (بي دي إس-3) وقمر صناعي واحد من طراز (بي دي إس-2) خلال العامين القادمين لتشكيل الشبكة العالمية الكاملة.



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