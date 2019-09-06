شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فيسبوك يحقق في تسريب أرقام هواتف ملايين المستخدمين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:47 مساءً, 6 سبتمبر 2019 م المناطق_متابعات اعترفت إدارة شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي بوجود قائمة تضم أرقام الهواتف المرتبطة بحسابات نحو 200 مليون مستخدم على شبكة الإنترنت دون حماية. وأكدت الشركة أنها تجري تحقيقًا دقيقًا لمعرفة المسؤول عن تجميع هذه الكمية من أرقام هواتف العملاء والمشتركين وأسماء المستخدمين المرتبطة بها وتركها دون حماية على الإنترنت. وتضمنت هذه القائمة أرقام هواتف أكثر من 18 مليون مشترك في فيسبوك في بريطانيا وحدها. وأعلنت شرطة المعلومات البريطانية أنها أخطرت نظيرتها الأيرلندية التي تضطلع بمهمة الرقابة على أنشطة فيسبوك في الاتحاد الأوروبي. وتم اكتشاف القائمة على أحد الخوادم على شبكة الإنترنت دون أن تكون محمية بأي نوع من كلمات السر وهو ما يعزز الافتراض بأنها لم تترك بهذا الشكل من قبل فيسبوك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | فيسبوك يحقق في تسريب أرقام هواتف ملايين المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.