- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمن الطرق يتدخل بعد تعطل مركبة على طريق مكة – جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمن الطرق يتدخل بعد تعطل مركبة على طريق مكة – جدة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أنه تلقى بلاغًا من مواطن يفيد بتعطل مركبته على طريق مكة – جدة السريع قبل الشميسي باتجاه مكة المكرمة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه تم تقديم المساعدة اللازمة إلى متابعات الخليج 365 من قبل أمن الطرق.
ولم يوضح 911 أي تفاصيل أخرى عن الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الطرق يتدخل بعد تعطل مركبة على طريق مكة – جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.