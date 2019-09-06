2019-09-06

أمن الطرق يتدخل بعد تعطل مركبة على طريق مكة – جدة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أنه تلقى بلاغًا من مواطن يفيد بتعطل مركبته على طريق مكة – جدة السريع قبل الشميسي باتجاه مكة المكرمة.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه تم تقديم المساعدة اللازمة إلى متابعات الخليج 365 من قبل أمن الطرق.

ولم يوضح 911 أي تفاصيل أخرى عن الواقعة.