الان تتابع الخدمة المدنية: إجازة ٣ أيام للموظف في حال رُزق بمولود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قالت وزارة الخدمة المدنية إن الموظف في الجهة الحكومية يُمنح إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية. وأضافت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “لأن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأجمل هبات الله، يُمنح الأب إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وللأم إجازة وضع ٧٠ يومًا، حسبما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية”.

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