بعد تداول فيديو الهدم.. كيف وصل “البوكلين” إلى سطح مبنى تليفزيون جدة؟!

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو تظهر من خلاله أعمال الهدم في المبنى القديم للتليفزيون في مدينة جدة.

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لكن ما أثار الجدل هو ظهور “بوكلين” على سطح مبنى التلفزيون يقوم بعملية الهدم من الأعلى، بعدما قرر المسؤولون عدم إمكانية هدم المبنى من الأسفل عن طريق النسف لأنه متاخم لطرق عامة.

اليوم الجمع نشر نشطاء فيديو آخر يوضح كيفية رفع البوكلين إلى سطح المبنى، وهو عن طريق الاستعانة برافعة عملاقة حملت البوكلين ووضعته على السطح.