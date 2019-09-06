محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة تعمل على تحفيز قائد المدرسة والوكيل والمشرف التربوي بمكافأة شهرية؛ وذلك نظير جهودهم في الأعمال الإشرافية. ونشرت إنفوغرافيك توضيحيًّا، أوضحت من خلاله أنه وفقًا للائحة الجديدة يُصرف ٨٠٠ ريال لقائد المدرسة شهريًّا، و٥٠٠ ريال للوكيل والمشرف التربوي شهريًّا. 06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 09:14 PM Advertisements "الخدمة المدنية": اللائحة التعليمية الجديدة تحفِّز قائدي المدارس ووكلاءهم بمبالغ شهرية "الخدمة المدنية": اللائحة التعليمية الجديدة تحفِّز قائدي المدارس ووكلاءهم بمبالغ شهرية أكدت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة تعمل على تحفيز قائد المدرسة والوكيل والمشرف التربوي بمكافأة شهرية؛ وذلك نظير جهودهم في الأعمال الإشرافية. ونشرت إنفوغرافيك توضيحيًّا، أوضحت من خلاله أنه وفقًا للائحة الجديدة يُصرف ٨٠٠ ريال لقائد المدرسة شهريًّا، و٥٠٠ ريال للوكيل والمشرف التربوي شهريًّا. الكلمات المفتاحية ، "الخدمة المدنية": اللائحة التعليمية الجديدة تحفِّز قائدي المدارس ووكلاءهم بمبالغ شهرية ،

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