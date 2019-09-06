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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة مكة المكرمة والباحة.
وتفصيلًا: أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة: أضم والطائف وميسان، وبدأت الحالة الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 23.30 من مساء الجمعة.
ونبهت منطقة الباحة إلى أنها تشهد حالة مماثلة من استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة: الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وبدأت الحالة الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 23.30 من مساء الجمعة.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 09:13 PM
شملت عدة محافظات بالمنطقتين.. وتستمر حتى الساعة 23.30 من مساء الجمعة
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة مكة المكرمة والباحة.
وتفصيلًا: أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة: أضم والطائف وميسان، وبدأت الحالة الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 23.30 من مساء الجمعة.
ونبهت منطقة الباحة إلى أنها تشهد حالة مماثلة من استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة: الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وبدأت الحالة الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 23.30 من مساء الجمعة.
، "الأرصاد" تنبه مكة والباحة.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تؤدي لتدني الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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