، بعد تشكيل الحكومة.. الاتحاد الإفريقي يرفع تعليقه لعضوية السودان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مرحلة جديدة ديمقراطية تسع الجميع هَمُّها "وقف الحرب وبناء السلام"

رفع الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، تعليق عضوية السودان في المنظمة الإفريقية؛ وفق مصادر "العربية".

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، رحّب الاتحاد الإفريقي بتشكيل الحكومة الجديدة في السودان؛ واصفًا ذلك بأنه بداية عهد جديد وإنجاز تاريخي.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في تغريدة على "تويتر": إن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في السودان وتعيين أول وزيرة للخارجية (أسماء محمد عبدالله) في البلاد، يمثلان بداية عهدًا جديدًا.. وهنّأ "فكي" الشعب السوداني على الحكومة الجديدة، ووصفها بـ"الإنجاز الكبير".

تعليق العضوية

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر، في يونيو الماضي، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته؛ لحين تسليم السلطة للمدنيين.

تشكيل حكومة "حمدوك"

وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الذي يضم 18 وزيرًا، وقال رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية: إن "التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف"؛ مشيرًا إلى استمرار المشاورات بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين (الثروة الحيوانية والبنى التحتية).

وأضاف: "نبدأ مرحلة جديدة في تاريخنا من أجل سودان ديمقراطي يسع الجميع، وأولوياتنا إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام".

وتابع: "بدأنا عمليًّا في التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي؛ مهمتها وضع إطار عام لهيكل مفوضية السلام".

18 وزيرًا.. ويبقى اثنان

وكشف "حمدوك" عن أسماء الحكومة الجديدة التي تضم 18 وزيرًا، وهم: جمال عمر للدفاع، وإدريس الطريفي للداخلية، وأسماء محمد عبدالله للخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وأكرم علي التوم للصحة، ونصر الدين عبدالباري للعدل، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم، ومدني عباس مدني للصناعة والتجارة، وعادل إبراهيم للطاقة والتعدين، وياسر عباس لوزارة الري والموارد المائية، وعيسى عثمان شريف لوزارة الزراعة، ولينا الشيخ محجوب للعمل والتنمية الاجتماعية، وعمر بشير منيس لمجلس الوزراء، وانتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام، ونصر الدين مفرح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي.

وأوضح أنه تم إرجاء تعيين وزيرين للثروة الحيوانية والبنى التحتية؛ لعدم التوافق عليهما مع قوى الحرية والتغيير.