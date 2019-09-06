- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عائض القرني: لهذه الأسباب لا تحزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عائض القرني: لهذه الأسباب لا تحزن
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعجب الشيخ الدكتور عائض القرني من الذين يحزنون وقد وعدهم أصدق الصادقين وأرحم الراحمين سبحانه فقال: {فإِنَّ مع الْعُسْر يُسْرًا إِنَّ مع الْعُسر يُسْرًا}.
وقال القرني: لماذا الحزن؟! وقد بشّرك خير الخلق ﷺ وقال: “عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير؛ إن أصابته سرّاء شكر كان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر كان خيرًا له”، لا تحزن.
وأضاف: ما أجمل الصلاة والسلام على النبي ﷺ؛ فهي دليل الإيمان، وبُرهان اليقين، وعنوان المحبة، وسبب الفوز بشفاعته، والشُّرب من حوضه، والوفود تحت لوائه، ومجاورته في الفردوس الأعلى ﷺ، وبها تُفتح الأقفال، ويصلح الحال، ويُشرح البال، ويرضى ذو الجلال، ونُدرك بها أشرف المنال.
كانت هذه تفاصيل خبر عائض القرني: لهذه الأسباب لا تحزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.