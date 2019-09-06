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2019-09-06 الأحوال تحدد فترة استلام البطاقة بعد تجديدها متابعات الخليج 365 - الرياض ردت الأحوال المدنية على استفسار بشأن الفترة التي يتم استغراقها لاستلام البطاقة بعد تجديدها. Advertisements وأوضحت الأحوال أن البطاقة يستغرق إصدارها 14 يومَ عملٍ كحد أقصى. ولفتت الأحوال إلى أنه يمكن تحديد مكتب الاستلام أثناء القيام بإجراءات تجديد الهوية الوطنية. وقالت الأحوال في سياق آخر: إن إصدار الهوية الوطنية للذكور يكون إجباريًّا عند إتمام 15 عامًا، واختياريًّا من سن 10- 15 سنة.









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