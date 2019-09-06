أتربة وأمطار رعدية على الباحة

2019-09-06

متابعات الخليج 365 - الباحة

وجّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الباحة، وتحديدًا منطقة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وقلوة.

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ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن أتربة مثارة وأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 ونصف مساء اليوم الجمعة.