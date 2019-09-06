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الحوثي يزج بالآلاف في محارق الموت ويتفاوض مع أمريكا بالغرف المغلقة!
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران زجت بالآلاف من عناصرها في محارق الموت، وأدخلت البلد في أزمات وحروب طاحنة راح ضحيتها مئات الآلاف من اليمنيين بين قتيل وجريح.
وأوضح الإرياني أن هناك ملايين المشردين والنازحين تحت دعاوى وشعارات الموت لأمريكا وإسرائيل، فيما قيادات الحوثي تحاور الإدارة الأمريكية في الغرف المغلقة!
وفي وقت سابق، أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرها الأسبوعي حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 25 أغسطس 2019م وحتى 2 سبتمبر 2019م.
وكشف التقرير عن ارتكاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، 636 انتهاكًا بحق المدنيين في المحافظات التي تسيطر عليها.
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