2019-09-06

الحمادي ضمن 7 أشخاص حول العالم في فيديو خبراء جوجل

متابعات الخليج 365 - الرياض

ظهر المهتم بنشر المعرفة الرقمية وإثراء المحتوى العربي، عبدالعزيز الحمادي في مقطع فيديو رسمي لبرنامج خبراء جوجل، حيث كان العربي الوحيد في المقطع.

وقال الحمادي: تشرفت بأن اختارتني شركة Google ضمن 7 أشخاص حول العالم للظهور في الفيديو الرسمي لبرنامج خبراء جوجل، وزاد ذلك الشرف بأني كنت العربي الوحيد في ذلك.

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عبدالعزيز أحمد الحمادي هو الرئيس التنفيذي لشركة التحول التقني، وخبير جوجل المعتمد في إستراتيجية المنتجات، كما أنه عضو في فريق تحرير موسوعة ويكيبيديا العربية، وكاتب تقني في عدد من الصحف والمواقع.