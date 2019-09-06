اخبار السعوديه

مطار الملك عبدالعزيز يوضح الكمية المجانية من ماء زمزم لكل راكب

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم مطار الملك عبدالعزيز يوضح الكمية المجانية من ماء زمزم لكل راكب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-06

مطار الملك عبدالعزيز يوضح الكمية المجانية من ماء زمزم لكل راكب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أنه يُسمح لكل راكب بشحن عبوة واحدة حجم خمسة لترات من ماء زمزم مجانًا على الطائرة.

Advertisements

ولفت مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى أنه يمكن العثور على منصة ماء زمزم في جميع صالات المطار.

في سياق آخر، شدد مطار الملك عبدالعزيز على ضرورة الحرص على الحضور قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ؛ تجنبًا لأي تأخير.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار الملك عبدالعزيز يوضح الكمية المجانية من ماء زمزم لكل راكب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا