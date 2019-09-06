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مطار الملك عبدالعزيز يوضح الكمية المجانية من ماء زمزم لكل راكب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أنه يُسمح لكل راكب بشحن عبوة واحدة حجم خمسة لترات من ماء زمزم مجانًا على الطائرة.
ولفت مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى أنه يمكن العثور على منصة ماء زمزم في جميع صالات المطار.
في سياق آخر، شدد مطار الملك عبدالعزيز على ضرورة الحرص على الحضور قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ؛ تجنبًا لأي تأخير.
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