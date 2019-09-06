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2019-09-06 غبار وأمطار رعدية على 4 مناطق غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت. Advertisements وتوقعت الأرصاد استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ونجران والجوف والحدود الشمالية.









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