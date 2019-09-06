الان تتابع المملكة ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:15 م, 6 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، التي أعلنها دولة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وبارك المصدر للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبناءه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.