الان تتابع توقعات طقس الغد.. تكون السحب الرعدية الممطرة على 4 مناطق بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 8/ 1/ 1441 الموافق 7/ 9/ 2019. وقالت إنه يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.

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