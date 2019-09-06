حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم في الرمال بالمنطقة الشرقية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

تمكن رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، يوم الجمعة 7 /1 /1441هـ من إنقاذ عائلة مكونة من ثمانية أشخاص من الجنسية الباكستانية واتضح أنهم رجلان وثلاثة نساء وثلاثة أطفال علقت سيارتهم بالرمال في حدود مسؤوليات قطاع سلوى.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر، أنه ورد بلاغ عن طريق هاتف طوارئ حرس الحدود 994 من مقيم باكستاني الجنسية يفيد بأن سيارته علقت بالرمال شمال غرب ميناء العقير.

وأضاف أنه على الفور، جرى تكليف دوريات حرس الحدود الساحلية بقطاع سلوى بإدارة وتنسيق من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي (DMRCC)، لتقديم المساعدة اللازمة، وهم بصحة جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة متمنيًا السلامة للجميع.