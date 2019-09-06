شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية»: «المراجعة المرضية» تعتبر إجازة رسمية للموظف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الجمعة) أن المراجعة المرضية تعتبر إجازة يحق للموظف الحكومي التمتع بها. وقالت الوزارة على حسابها في الرسمي بتويتر: «إن المراجعة المرضية تعتبر إجازة بموجب تقرير طبي من الجهة التي تتولى العلاج».

في المقابل، أوضحت «الخدمة المدنية» أن أنظمتها لا تمنح الموظف الحق في التمتع بإجازة بمناسبة زفافه، على الرغم من تمتع موظف القطاع الخاص بها، تحت مسمى «إجازة زواج».

وعادت الوزارة لتذكر أن الأب يُمنح إجازة ٣ أيام في حال رزق بمولود، وللأم إجازة وضع ٧٠ يوماً حسب ما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.