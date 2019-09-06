التعليم تشكل لجنة لمراجعة وظائفها الإدارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف
وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتشكيل لجنة فرعية لمراجعة الوظائف الإدارية برئاسة مساعد الوزير، على أن تنتهي اللجنة من المهام الموكلة إليها خلال ثلاثة أشهر، وفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة».
وعلمت الصحيفة أن القرار حدد مهام اللجنة بدراسة احتياج قطاعات الوزارة وإدارات التعليم من الوظائف الإدارية من حيث الأعداد وطبيعة الوظائف، في ضوء الهيكل والدليل التنظيمي المعتمد، ودراسة الوضع الراهن لشاغلي الوظائف الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم، وتحديد العجز والفائض من الموظفين كما ونوعا، وإعداد خطة لتوزيع شاغلي الوظائف الإدارية على ضوء الاحتياج.
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