برازيلي عمره 7 سنوات يطمح أن يكون قارئا مشهورا للقرآن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك الشبل محمد سالم من البرازيل البالغ من العمر 7 سنوات في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 مع 146 متسابقا من 103 دول من العالم، والتي تقام في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 8 إلى 12 محرم الحالي.

وقال «أسعى أن أكون من حملة كتاب الله الكريم تلاوة وتجويدا وفهما وعملا بما فيه ومعرفة، وأن أكون من قراء القرآن المشهورين ومن أئمة المساجد الواعظين».

وأعرب الشبل محمد عن شعوره بالمشاركة في المسابقة ومنافسته قراء العالم الإسلامي قائلا «إن إقامة التصفيات النهائية لهذا المحفل العظيم في رحاب المسجد الحرام لها أثر عظيم على نفوس المتسابقين، مما ينعكس إيجابيا على روح التنافس وتذكير روح الإيمان بين المتسابقين، وطريق لتحفيز وتشجيع المتسابق للتشرف بالفوز بجائزة من جوائز المسابقة»، مشيرا إلى أنه استعد لخوض المنافسات بشكل جيد، سائلا الله التوفيق والنجاح له ولجميع المتسابقين.