النائب العام: مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن تحفز على الارتباط بكتاب الله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال النائب العام الشيخ سعود المعجب إن المملكة دأبت منذ تأسيسها على يدي الإمام الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- على الاهتمام بالقرآن وأهله، وحب كتاب الله، وقامت ركائزها على العمل به وتحكيمه، والعناية الدائمة به، والدعم بسخاء لحفظه وتلاوته محليا وعالميا.

وأكد أن استمرار إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 التي ستقام خلال الفترة من 8 حتى 12 محرم الحالي، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، دليل على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على مواصلة الدعم لحفظ القرآن الكريم، وتشجيع المسلمين في أصقاع المعمورة على الارتباط بكتاب الله والتنافس في العناية به وحفظه.

وأشار المعجب إلى أن المملكة هي قبلة العالم الإسلامي، وتفخر بأن تنظم مثل هذه المسابقات القرآنية، وتقوم على رعايتها، إيمانا منها بأن هذا هو ميدان التنافس الشريف بين أبناء الأمة الإسلامية، قال تعالى (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)، ولتكون هذه البلاد منارة هدى في نشر الكتاب والسنة النبوية كما هو منهجها الذي سارت عليه منذ تأسيسها، مضيفا أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تبذل جهودا طيبة في تنظيم هذه المسابقة بالمستوى اللائق بالمملكة ومكانتها الريادية في خدمة الإسلام والمسلمين.