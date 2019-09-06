«الإسلامية» توفر 10 آلاف نسخة من القرآن مترجمة للإندونيسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها في المعرض الدولي للكتاب بجمهورية إندونيسيا، والذي يقام خلال الفترة من الرابع حتى الثامن من سبتمبر الحالي، حيث وفرت 10 آلاف مصحف وترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإندونيسية من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

ويعرض جناح الوزارة أبرز إنجازاتها في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وعرض الإصدارات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية، لاطلاع الزائرين على الرسالة السامية للمملكة في نشر الإسلام الوسطي، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم انطلاقا من حرصها ودورها الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف، من خلال الكتاب والنشر والتأليف.

وتهدف مشاركة الشؤون الإسلامية في معرض الكتاب الدولي في إندونيسيا إلى تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دور نشر والمراكز العلمية، والعمل على كل ما يخدم العمل الإسلامي بشكل عام والدعوة بشكل خاص.