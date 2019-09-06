90 ألفا تقاعدوا مبكرا خدمتهم أقل من10 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

في حين بلغ إجمالي من تقاعدوا بعد سنوات خدمة تراوحت بين أقل من 5 سنوات حتى 10 سنوات 90.333 متقاعدا ومتقاعدة عدد الرجال بينهم 84114 متقاعدا بنسبة 93% ، بحسب إحصاءات حديثة للهيئة العامة للإحصاء لعام 2018، عزا خبير في شؤون التقاعد المبكر ذلك إلى عوامل عدة، منها العجز عن العمل والمرض.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للمتقاعدين بالرياض اللواء ركن المتقاعد صالح القرشي للصحيفة أن أسباب التقاعد بعد عدد قليل من سنوات الخدمة يعود غالبا للعجز المرضي، إما نتيجة مرض عضوي أو نفسي أو نتيجة حادث، أو قد يكون حصل على الوظيفة في سن كبيرة نوعا ما، أو قد يكون من العاملين في القطاع العسكري ممن يتقاعدون في سن مبكرة نسبيا، أو لدى عائلته تجارة فيتقاعد ليتفرغ لإدارتها، أو يتقاعد لأنه وجد فرصة أفضل في القطاع الخاص.

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وأضاف أن ثقافة التقاعد لدى كثيرين ما زالت دون المستوى المأمول، وهي تؤدي أحيانا بالبعض لاتخاذ قرار خاطئ بالتقاعد المبكر، دون تخطيط لفترة ما بعد التقاعد، وما الذي ينوي فعله وهل الراتب التقاعدي سيكفي المتقاعد وأسرته أم لا، ودون استعداد ووعي بالآثار النفسية والإحباط والإحساس بالفراغ أو حتى الوحدة التي قد تعتري البعض بعد التقاعد، ليس نتيجة عدم كفاية الدخل المادي وانخفاض مستوى المعيشة بعد التقاعد فحسب، ولكن بسبب خسارة كثير من العلاقات الاجتماعية التي كانت تأتي مع الوظيفة ومحيط العمل، وصدمة المتقاعد بانقطاع كثير من الزملاء عن التواصل معه أو زيارته أو حتى السؤال عنه إما لانشغالهم أو لأنه لم تعد لهم مصلحة في التواصل معه. ولهذا فمن الضروري أن يثقف الشخص نفسه ويهيئها ويهيئ أسرته لمرحلة ما بعد التقاعد، ويتأكد من وجود كفاية راتب التقاعد أو وجود مصدر دخل آخر يعوض الفاقد من الراتب.

ولفت القرشي إلى أن العمل التطوعي من أهم الأنشطة التي يستطيع المتقاعد ممارستها، كالتطوع للعمل الوطني، والمشاركة في تنظيم وفعاليات أسبوع المرور وأسبوع الشجرة والأيام العالمية ونحوها، وجرى تقديم مقترح من قبل الجمعية لوزارة التعليم لتخصيص يوم يجتمع فيه بعض المتقاعدين مع الطلاب، لينقلوا لهم تجاربهم وخبراتهم ونصائحهم للتعامل مع الحياة وصعوباتها، كما تقيم الجمعية تجمعا أسبوعيا للمتقاعدين في مجلس للنساء وآخر للرجال يضم حوارات فكرية وثقافية، كما جرى الاتفاق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إضافة الجمعية لمنصة التطوع.

ونوه إلى أهمية ألا يتقاعد الشخص في سن متأخرة تتجاوز الـ 60 لأنه في حال تعرض الشخص للإحباط نتيجة التقاعد فأثر ذلك يزداد كلما كان الشخص متقدما في السن أكثر وكانت صحته مرهقة.