مدن الترفيه الوجهة المفضلة للسعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يفضل معظم السعوديين التنزه في المدن الترفيهية وأماكن التسلية بالمناطق التي زاروها خلال إجازتهم الصيفية، سواء داخل أو خارج البلاد، طبقا لما أظهره مسح بياني رسمي صادر من الهيئة العامة للإحصاء أخيرا.
وبينت دراسة شملت عينات من السكان في مناطق المملكة تحت عنوان أكثر الأماكن الترفيهية والثقافية زيارة في مقر الإقامة التي زارها الأفراد، أن المواقع الثقافية احتلت المرتبة الثانية وبفارق بسيط عن أماكن الترفيه، فيما جاءت المواقع التراثية والتاريخية والمتاحف في المرتبة الثالثة، ومواقع التراث الطبيعي الرابعة، فيما تقسمت النسب الباقية بين مهرجانات الأعياد والمهرجانات الوطنية والتراثية.
أكثر الأماكن زيارة في مقر الإقامة:
42.40 %مدن الملاهي والتسلية
41.60 % المناظر الطبيعية والثقافية
22.98 % الأماكن التاريخية والمتاحف
22.76 % التراث الطبيعي
16.93 %مهرجانات الأعياد
18.1 % المهرجانات الوطنية والتراثية
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