هندوراس تكتسح بورتو ريكو برباعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اكتسح منتخب هندوراس ضيفه بورتو ريكو 4 -0 في مباراة ودية جمعتهما فجر أمس في تيجوسيجالبا. وانتهى الشوط الأول بتقدم هندوراس بهدفين سجلهما إميليو إيزاجيري وخورخي بينجوتشي في الدقيقتين 5 و40. وفي الشوط الثاني سجل جوناثان روبيو الهدف الثالث لهندوراس في الدقيقة 59 وبعد 3 دقائق فقط سجل خورخي بينجوتشي الهدف الثاني له والرابع لبلاده.



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