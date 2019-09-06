المحكمة تفرج عن ماماييف وكوكورين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

قضت محكمة روسية أمس بإطلاق سراح نجمي كرة القدم الروسيين بافل ماماييف وألكسندر كوكورين بعد قضاء 4 أشهر في الحبس بسبب شجار.

وأصدرت محكمة روسية في مايو الماضي حكما بالسجن على لاعبي كرة القدم الروسيين ماماييف وكوكورين لمدة 17 و18 شهرا على الترتيب بسبب المشاجرات التي وقعت بينهما. واشتبك ماماييف، لاعب وسط فريق كراسنودار الروسي مع كوكورين مهاجم فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي، في سلسلة من المشاجرات وسط العاصمة الروسية موسكو في أكتوبر الماضي.

وجاء في حيثيات الحكم أن الثنائي أدينا بـ «الشغب، والانتهاك الصارخ للنظام العام، وبعدم احترام واضح للمجتمع». ولكن محكمة أخرى في مقاطعة بلجورود قضت أمس بإطلاق سراح اللاعبين مع التدقيق الصارم بحقهما، مع إمكانية الاستئناف ضد الحكم في غضون عشرة أيام.