السلبية تخيم على ودية الأرجنتين وتشيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مكسيكو سيتي خيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت المنتخب الأرجنتيني مع نظيره التشيلي فجر أمس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وخاض منتخب التانجو الأرجنتيني المباراة في غياب نجمه الأول وقائده ليونيل ميسي. وتعرض ميسي للإيقاف 3 مباريات من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونكاكاف) بسبب ادعائه وجود شبهة فساد في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي استضافتها البرازيل هذا الصيف. وندرت الفرص التهديفية على مدار شوطي المباراة، لكن العارضة حرمت الفريقين من التسجيل في الشوط الثاني. وغادر الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو مصابا بعد تدخل قوي من تشارلز أرانجويز.



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