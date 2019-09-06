13 فضائية تنقل السباقات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الطائف

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثانية الحالية أن 13 قناة فضائية تنقل سباقات الهجن من أرضية ميدان الطائف التاريخي، وذلك لحجم الاهتمام الجماهيري الذي يحظى به المهرجان في الوطن العربي نظرا لمشاركة نحو 8 دول.

وأشارت اللجنة إلى أن القنوات الناقلة تغطي جميع سباقات المنافسات على فترتين صباحية ومسائية.