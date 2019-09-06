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13 فضائية تنقل السباقات

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثانية الحالية أن 13 قناة فضائية تنقل سباقات الهجن من أرضية ميدان الطائف التاريخي، وذلك لحجم الاهتمام الجماهيري الذي يحظى به المهرجان في الوطن العربي نظرا لمشاركة نحو 8 دول.

وأشارت اللجنة إلى أن القنوات الناقلة تغطي جميع سباقات المنافسات على فترتين صباحية ومسائية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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