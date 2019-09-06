ولي العهد يبحث استقرار أسواق النفط مع رئيس الوزراء العراقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي أمس الأول مع رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي، العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي. وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.



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