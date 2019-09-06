عيادة طبية متكاملة للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة الصحة عيادة طبية متكاملة ومزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ والإسعافات الأولية، وذلك بمقر سكن المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 بفندق برج الساعة فيرمونت بمكة المكرمة. وتعمل العيادة في تقديم الخدمات الطبية للمشاركين في المسابقة على مدار الساعة، إلى جانب توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات الحرجة، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمتسابقين حرصا على حالتهم الصحية، وتوفيرا لكل أسباب الراحة لهم، بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.



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