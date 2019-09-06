الكشافة تعرض معسكرات خدمة الحجاج في المؤتمر العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في المؤتمر الكشفي العربي الـ29، الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية، في مدينة شرم الشيخ اليوم، ويستمر حتى الخميس المقبل.

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وأوضح رئيس الوفد الكشفي السعودي البروفيسور عبدالله الفهد أن الجمعية استعدت لهذا المؤتمر الذي سيكون موضوعه «الكشفية وأهداف التنمية المستدامة»، حيث ستقدم ورقة عمل في ذلك الموضوع، كما وزعت أعضاء الوفد بحسب تخصصاتهم على ورش عمل مسارات الخطة الاستراتيجية للثلاثية 2021 - 2023 التي تشمل تجديد الكشفية، والوصول للجميع، وتعزيز صورة الكشفية، والحوكمة ودعم الجمعيات، مشيرا إلى أن الوفد السعودي سيعرض تجربته في معسكرات خدمة الحجاج التي اختيرت ضمن الممارسات الأفضل للجمعيات الكشفية في مجال خدمة وتنمية المجتمع.

وأضاف الفهد أن الكشافة السعودية ستشارك بمعرض كشفي يتضمن نماذج من المبادرات الكشفية الوطنية في مجال التنمية المستدامة، إضافة إلى المشاركة في اليوم العربي الذي سيعرض فيه الوفد جزءا من الموروث الشعبي والثقافي للمملكة.

من جهته أوضح الأمين العام للجمعية عضو الوفد الكشفي السعودي بالمؤتمر الدكتور صالح الحربي أن جدول أعمال المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية الحركة الكشفية العربية.