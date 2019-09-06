الإطاحة بمطلق النار على مبنى مكافحة مخدرات الخفجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الدمام

قبضت الجهات الأمنية بمحافظة الخفجي على أحد أرباب السوابق، إثر إطلاقه النار من سلاح رشاش على مبنى مكافحة المخدرات بالمحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس أنه عند الـ 5:30 من صباح الخميس 6 /‏ 1 /‏ 1441، تعرض السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بالمحافظة لإطلاق نار من مصدر مجهول، مما نتجت عنه آثار بسيطة بالجهة الخلفية للمبنى، حيث جرى على الفور تعقب آثار المعتدي الذي اتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، وتم القبض عليه بمحافظة حفر الباطن مساء اليوم نفسه، كما ضبطت المركبة المستخدمة في إطلاق النار، وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية.

Advertisements

ماذا ضبط بحوزته؟

4 أقراص إمفيتامين

قطعة حشيش