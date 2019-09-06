السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الدمام
قبضت الجهات الأمنية بمحافظة الخفجي على أحد أرباب السوابق، إثر إطلاقه النار من سلاح رشاش على مبنى مكافحة المخدرات بالمحافظة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس أنه عند الـ 5:30 من صباح الخميس 6 / 1 / 1441، تعرض السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بالمحافظة لإطلاق نار من مصدر مجهول، مما نتجت عنه آثار بسيطة بالجهة الخلفية للمبنى، حيث جرى على الفور تعقب آثار المعتدي الذي اتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، وتم القبض عليه بمحافظة حفر الباطن مساء اليوم نفسه، كما ضبطت المركبة المستخدمة في إطلاق النار، وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية.
ماذا ضبط بحوزته؟
4 أقراص إمفيتامين
قطعة حشيش
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بمطلق النار على مبنى مكافحة مخدرات الخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.