المتاجر الأمريكية تمنع حمل السلاح بصورة ظاهرة خلال التسوق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت متاجر أمريكية كبرى رفضها حمل الأسلحة بصورة ظاهرة خلال التسوق فيها. وقالت سلسلة والجرينز لبيع المستحضرات والدواء إنها تطلب من جميع الزبائن فيما عدا الشرطة ألا يحملوا بعد اليوم أسلحة ظاهرة خلال تواجدهم في فروعها التي يصل عددها إلى 9500 فرع في الولايات المتحدة.

وكانت سلسلة ولمارت العملاقة أعلنت الشيء نفسه فيما يتعلق بـ4000 فرع الثلاثاء الماضي، كما أعلنت سلسلة متاجر كروجر تطبيق الشيء نفسه الأربعاء على فروعها البالغة ثلاثة آلاف.

ويعد حمل السلاح علانية في الولايات المتحدة مسموحا به في عدد من الولايات. وقالت ولمارت إن عددا من الحوادث التي وقعت أخيرا تسببت في ترويع العاملين بفروعها أو زبائنها، واضطرت في عدد من الحالات إلى إخلاء هذه الفروع من باب الاحتياط وأبلغت الشرطة بذلك.