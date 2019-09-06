حرائق في مناطق زراعية بفرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس

أتت الحرائق في غرب وجنوب فرنسا على مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية. وقالت محطة الأخبار الإذاعية الفرنسية «فرانس إنفو» إن قطاعين من الطريق السريع شمال ميناء مارسيليا تم إيقاف المرور عليهما نتيجة الحرائق، مما أدى إلى توقف حركة السير مدة طويلة.

وأضافت المحطة أن أحدا لم يصب جراء الحرائق، مشيرة إلى أن مناطق زراعية عدة تعاني الجفاف بعد صيف قليل المطر. وقالت إن إقليم شارينت ماريتيم غرب فرنسا شهد حريقا في غابة على مساحة كيلومترين مربعين تقريبا.