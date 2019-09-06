نيوزيلندا تضبط نصف طن من المخدرات داخل شحنة محركات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولنجتون

ضبطت سلطات الجمارك النيوزيلندية نحو نصف طن من مادة الميثامفيتامين مخبأة داخل شحنة من المحركات الكهربائية، وهي أكبر عملية ضبط من جانب الوزارة على الحدود على الإطلاق.

وذكر مدير التحقيقات الجمركية، بروس بيري أن الـ 469 كجم من الميثامفيتامين التي ضبطتها الجمارك تعادل قيمتها 235 مليون دولار نيوزيلندي على الأقل (89ر149 مليون دولار أمريكي) من الإيرادات لجماعات الجريمة المنظمة. وأضاف «يعادل هذا أيضا ما بين 22 إلى 26 أسبوعا من حجم الاستهلاك على المستوى الوطني».

ومثل كنديان ومواطن نيوزيلندي أمام محكمة في أوكلاند أمس، حيث واجهوا اتهامات باستيراد وحيازة مادة مخدرة من الفئة «إيه» الخاضعة للمراقبة، وهي تهمة تحتمل إصدار حكم أقصاه السجن مدى الحياة.