فيضانات كمبوديا تجلي 800 أسرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بنوم بنه

ذكرت تقارير إعلامية في كمبوديا أمس أنه جرى إجلاء نحو 800 أسرة إلى مناطق مرتفعة في شمال شرق البلاد بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، حيث فاض نهر «ميكونج» عن ضفافه.

وارتفع منسوب المياه في نهر «ميكونج» إلى 9ر11 مترا، أي أعلى بمتر عن «مستوى الخطورة»، حسبما ذكره المتحدث باسم الحكومة المحلية مين كونج لصحيفة «خمير تايمز». وتتوقع الأرصاد هطول مزيد من الأمطار.

وأضاف المتحدث «تضررت معظم أنحاء الإقليم جراء الفيضانات، باستثناء منطقتي سيسان وسيم بانج». ولم يتم بعد إجلاء سكان المنطقتين. ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة على كمبوديا خلال الأشهر القليلة المتبقية من موسم الأمطار، وأيضا ارتفاع منسوب المياه في الأنهار وحدوث مزيد من الفيضانات خلال الأيام المقبلة.