السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
مهدت وزارة البيئة الألمانية الطريق لحظر تداول الأكياس البلاستيكية في المحلات التجارية.
ويتعلق الحظر بـ «الحقائب البلاستيكية الخفيفة»، وليس الأكياس الخفيفة الخاصة بالخضراوات والفاكهة أو الأكياس المتينة.
وجاء في مشروع القانون الخاص بوزيرة البيئة سفينيا شولتسه أن كل فرد في ألمانيا يستخدم سنويا نحو 20 كيسا من الأنواع المقرر حظرها.
وبحسب مشروع القانون، فإن الحظر سيسري فقط على الأكياس البلاستيكية الخفيفة التي تستخدم في حمل المشتريات من المحلات التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تمهد الطريق لحظر الأكياس البلاستيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.