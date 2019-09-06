ألمانيا تمهد الطريق لحظر الأكياس البلاستيكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مهدت وزارة البيئة الألمانية الطريق لحظر تداول الأكياس البلاستيكية في المحلات التجارية.

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ويتعلق الحظر بـ «الحقائب البلاستيكية الخفيفة»، وليس الأكياس الخفيفة الخاصة بالخضراوات والفاكهة أو الأكياس المتينة.

وجاء في مشروع القانون الخاص بوزيرة البيئة سفينيا شولتسه أن كل فرد في ألمانيا يستخدم سنويا نحو 20 كيسا من الأنواع المقرر حظرها.

وبحسب مشروع القانون، فإن الحظر سيسري فقط على الأكياس البلاستيكية الخفيفة التي تستخدم في حمل المشتريات من المحلات التجارية.