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استغلالاً لفترة التوقف.. الرائد يواجه الفيصلي ودياً

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الرائد عن خوضه مباراة ودية أمام نظيره الفيصلي يوم الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريقين في فترة التوقف الدولي لاستئناف المسابقات.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": إن المباراة ستكون في تمام السابعة مساءً على ملعب مدينة المجمعة .

يشار إلى أن الرائد يستعد لمواجهة أبها لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير للمحترفين، يوم 14 سبتمبر الجاري، بينما يستعد الفيصلي لمواجهة الفتح، يوم 15 من الشهر نفسه.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 08:52 PM

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استغلالاً لفترة التوقف.. الرائد يواجه الفيصلي ودياً
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن نادي الرائد عن خوضه مباراة ودية أمام نظيره الفيصلي يوم الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريقين في فترة التوقف الدولي لاستئناف المسابقات.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": إن المباراة ستكون في تمام السابعة مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يشار إلى أن الرائد يستعد لمواجهة أبها لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 14 سبتمبر الجاري، بينما يستعد الفيصلي لمواجهة الفتح، يوم 15 من الشهر نفسه.

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المصدر : الخليج 365

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