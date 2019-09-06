- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة جازان برنامج "العلوم الشرعية"، كل يوم سبت من كل أسبوع طوال العام بمكتبة العلوم الشرعية بمحافظة صامطة في جامع الشيخ زيد المدخلي - رحمه الله -، بمشاركة نخبة من الدعاة في إطار برامجها العلمية والدعوية لفئات المجتمع.
ويستهل البرنامج بدرس علمي بعد صلاة العصر للشيخ محمد بن محمد صغير عكور في شرح "تفسير السعدي"، فيما يلقي الدرس الثاني خلال الفترة الثانية من بعد صلاة العصر الشيخ عبدالله بن محمد حسين نجمي، يشرح كتاب "العقيدة الطحاوية".
ويختتم البرنامج بدرس بعد صلاة المغرب في شرح كتابي "المنة شرح أصول السنة" و"شرح بلوغ المرام"، يلقيه الشيخ محمد بن زيد بن محمد المدخلي.
وتأتي هذه الدروس العلمية والتي تستمر لعام كامل كل يوم سبت، ضمن البرامج العلمية التي تنفذها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية وتبصير الناس بأمور دينهم، وزيادة ثقافتهم العلمية بأحكام وفقه العبادات والمعاملات.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 08:43 PM
بمشاركة نخبة من الدعاة يشرحون عدداً من المتون والكتب العلمية"الشؤون الإسلامية" بجازان تطلق برنامج "العلوم الشرعية" طوال العام بمحافظة "صامطة"
تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة جازان برنامج "العلوم الشرعية"، كل يوم سبت من كل أسبوع طوال العام بمكتبة العلوم الشرعية بمحافظة صامطة في جامع الشيخ زيد المدخلي - رحمه الله -، بمشاركة نخبة من الدعاة في إطار برامجها العلمية والدعوية لفئات المجتمع.
ويستهل البرنامج بدرس علمي بعد صلاة العصر للشيخ محمد بن محمد صغير عكور في شرح "تفسير السعدي"، فيما يلقي الدرس الثاني خلال الفترة الثانية من بعد صلاة العصر الشيخ عبدالله بن محمد حسين نجمي، يشرح كتاب "العقيدة الطحاوية".
ويختتم البرنامج بدرس بعد صلاة المغرب في شرح كتابي "المنة شرح أصول السنة" و"شرح بلوغ المرام"، يلقيه الشيخ محمد بن زيد بن محمد المدخلي.
وتأتي هذه الدروس العلمية والتي تستمر لعام كامل كل يوم سبت، ضمن البرامج العلمية التي تنفذها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية وتبصير الناس بأمور دينهم، وزيادة ثقافتهم العلمية بأحكام وفقه العبادات والمعاملات.
، "الشؤون الإسلامية" بجازان تطلق برنامج "العلوم الشرعية" طوال العام بمحافظة "صامطة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" بجازان تطلق برنامج "العلوم الشرعية" طوال العام بمحافظة "صامطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.