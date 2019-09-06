محمد بن مسعود - الدمام - مصدر مسؤول بالوزارة يؤكد أنها تعكس إرادة الشعب الشقيق رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك. وبارك المصدر للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه. 06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 08:24 PM مصدر مسؤول بالوزارة يؤكد أنها تعكس إرادة الشعب الشقيق Advertisements "الخارجية" ترحِّب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان "الخارجية" ترحِّب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك. وبارك المصدر للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه. الكلمات المفتاحية ، "الخارجية" ترحِّب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان ،

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