محمد بن مسعود - الدمام - وسط أجواء حماسية من الحضور في المنافسات الختامية شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم الجمعة، انطلاق 13 شوطًا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق، على مسافة 2 كيلومتر؛ حيث شهدت الأشواط أجواء حماسية، وحضورًا من عشاق ومحبي رياضة الهجن، وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي: ‏الشوط 1 "شقا" للمالك: فلاح فهد الهاجري؛ حيث حققت أفضل توقيت لكل الأشواط الصباحية والمسائية. الشوط 2 "سعد" لـ راقي عبدالله المكيرش ‏الشوط 3 "الفايزة" لـ محمد صالح آل رزق ‏الشوط 4 "شامان" لـ نياف سلمان المغيري ‏الشوط 5 "سيوف" لـ صالح فرج آل رزق ‏الشوط 6 "مذخور" لـ سعد فناطل العنزي ‏الشوط 7 "مشاكسة" لـ فهد عبدالله الشمري ‏الشوط 8 "شاهين" لـ أحمد علي البريكي ‏الشوط 9 "أمجاد" لـ محمد سلمان الدوسري ‏الشوط 10 "الغزال" لـ على محمد المري ‏الشوط 11 "غرابيل" لـ حشر ظفر الهاجري ‏الشوط 12 "بشار" لـ علي محمد المري ‏الشوط 13 "إنجاز" لـ سالم راشد المحرق ‏"شقا" تحسم الشوط الأول الرئيسي في مهرجان ولي العهد للهجن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-06 شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم الجمعة، انطلاق 13 شوطًا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق، على مسافة 2 كيلومتر؛ حيث شهدت الأشواط أجواء حماسية، وحضورًا من عشاق ومحبي رياضة الهجن، وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي: ‏الشوط 1 "شقا" للمالك: فلاح فهد الهاجري؛ حيث حققت أفضل توقيت لكل الأشواط الصباحية والمسائية. Advertisements الشوط 2 "سعد" لـ راقي عبدالله المكيرش ‏الشوط 3 "الفايزة" لـ محمد صالح آل رزق ‏الشوط 4 "شامان" لـ نياف سلمان المغيري ‏الشوط 5 "سيوف" لـ صالح فرج آل رزق ‏الشوط 6 "مذخور" لـ سعد فناطل العنزي ‏الشوط 7 "مشاكسة" لـ فهد عبدالله الشمري ‏الشوط 8 "شاهين" لـ أحمد علي البريكي ‏الشوط 9 "أمجاد" لـ محمد سلمان الدوسري ‏الشوط 10 "الغزال" لـ على محمد المري ‏الشوط 11 "غرابيل" لـ حشر ظفر الهاجري ‏الشوط 12 "بشار" لـ علي محمد المري ‏الشوط 13 "إنجاز" لـ سالم راشد المحرق 06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 07:28 PM وسط أجواء حماسية من الحضور في المنافسات الختامية وسط أجواء حماسية من الحضور في المنافسات الختامية شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم الجمعة، انطلاق 13 شوطًا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق، على مسافة 2 كيلومتر؛ حيث شهدت الأشواط أجواء حماسية، وحضورًا من عشاق ومحبي رياضة الهجن، وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي: ‏الشوط 1 "شقا" للمالك: فلاح فهد الهاجري؛ حيث حققت أفضل توقيت لكل الأشواط الصباحية والمسائية. الشوط 2 "سعد" لـ راقي عبدالله المكيرش ‏الشوط 3 "الفايزة" لـ محمد صالح آل رزق ‏الشوط 4 "شامان" لـ نياف سلمان المغيري ‏الشوط 5 "سيوف" لـ صالح فرج آل رزق ‏الشوط 6 "مذخور" لـ سعد فناطل العنزي ‏الشوط 7 "مشاكسة" لـ فهد عبدالله الشمري ‏الشوط 8 "شاهين" لـ أحمد علي البريكي ‏الشوط 9 "أمجاد" لـ محمد سلمان الدوسري ‏الشوط 10 "الغزال" لـ على محمد المري ‏الشوط 11 "غرابيل" لـ حشر ظفر الهاجري ‏الشوط 12 "بشار" لـ علي محمد المري ‏الشوط 13 "إنجاز" لـ سالم راشد المحرق ، ‏"شقا" تحسم الشوط الأول الرئيسي في مهرجان ولي العهد للهجن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‏"شقا" تحسم الشوط الأول الرئيسي في مهرجان ولي العهد للهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.