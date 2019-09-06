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الدفاعات السعودية تعترض وتدمّر صاروخًا حوثيًّا باتجاه نجران

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الدفاعات السعودية تعترض وتدمّر صاروخًا حوثيًّا باتجاه نجران دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الدفاعات تعترض وتدمّر صاروخًا حوثيًّا باتجاه نجران

تمكّنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيات الحوثية -المدعومة من إيران- من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه نجران.

ونجحت الدفاعات الجوية السعودية، في اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي، ولم يتم الإعلان بعد عن وقوع أية خسائر في المعدات أو الأرواح.

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نشأ في كنف والده الملك عبد العزيز والتحق بمدرسة الأمراء بمدينة الرياض
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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