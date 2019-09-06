الدفاعات السعودية تعترض وتدمّر صاروخًا حوثيًّا باتجاه نجران

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تمكّنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيات الحوثية -المدعومة من إيران- من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه نجران.
ونجحت الدفاعات الجوية السعودية، في اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي، ولم يتم الإعلان بعد عن وقوع أية خسائر في المعدات أو الأرواح.
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